Яке релігійне свято 31 травня: цікаві народні прикмети на сьогодні
У п'ятницю, 31 травня, вшановується пам'ять апостола від 70-ти Єрма. Сьогодні люди йдуть до церкви та моляться святому, аби допоміг їм впоратися зі всіма життєвими випробуваннями та вилікуватися від недуг.
Народні прикмети стверджують, що у цей день краще триматися якомога далі від водойм, оскільки там чатують русалки. Більше – у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті апостола від 70-ти Єрма
Єрм проживав у Каппадокії та щиро сповідував християнську віру. Однак у той час християн переслідували, тому якось схопили й чоловіка. Він не відрікся від Ісуса Христа, попри страшні муки. Святий не помер навіть тоді, коли його хотіли отруїти. Смерть прийшла до апостола лише, коли наказали стратити.
Що не можна робити
- Не можна влаштовувати конфлікти.
- Не варто позичати гроші, інакше прийдуть фінансові проблеми.
- У цей день краще не виносьте сміття з хати.
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід займатися важкою працею.
Народні прикмети
- Туман – до похолодання.
- Холодний день – до суворої зими.
- Якщо випаде дощ, то не чекайте на хороший врожай.
- Тепла погода – до щедрого врожаю вівсі й пшениці.
Що ще відзначають
31 травня люди святкують Всесвітній день блондинок. Існує думка, що вперше подія відбулася 9 червня 2001 року. Тоді білявки, які працювали адвокатками, вирішили довести чоловікам, що вони також є компетентними в юриспруденції. Також кажуть, що свято запровадили, коли у 2006 році проходила премія "Діамантова шпилька". Тоді блондинки захотіли побороти найпопулярніші стереотипи та показати, що вони – успішні жінки.
Крім того, на сьогодні припадає щорічне свято – Міжнародний день бортпровідника. Тож вітаємо усіх причетних та дякуємо за роботу.