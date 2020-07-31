31 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 липня в народному календарі відзначають день Омеляна. Від сьогодні дні стають значно коротшими, а люди починають готуватися до осені. На Омеляна в народі розпочинається заготівля різних солінь та варення на зиму.
Іменини сьогодні святкують: Омелян, Кузьма, Мирон.
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Народні прикмети на 31 липня
– Спекотний день сьогодні – грудень буде холодним.
– Листя берези до 31 липня жовтіють, починаючи з верхівки – осінь буде ранньою.
– Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев – ознака того, що морози будуть не раніше січня.
Що можна робити 31 липня
1. Цього дня добре лікувати зуби. Процедури проходитимуть майже безболісно.
Що не можна робити 31 липня
1. У цей день не рекомендується з'ясовувати стосунки.
2. Якщо сьогодні народжуються кошенята, то залишати собі їх не можна, треба всіх роздати.