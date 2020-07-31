31 июля в народном календаре отмечают день Емельяна. С сегодняшнего дня дни становятся значительно короче, а люди начинают готовиться к осени. На Емельяна в народе начинается заготовка разных солений и варенья на зиму.

Именины сегодня отмечают: Емельян, Кузьма, Мирон.

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Народные приметы на 31 июля

– Жаркий день сегодня – декабрь будет холодным.

– Листья березы до 31 июля желтеют, начиная с верхушки – осень будет ранней.

– Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев – признак того, что морозы будут не раньше января.

Что можно делать 31 июля

1. В этот день хорошо лечить зубы. Процедуры будут проходить почти безболезненно.

Что нельзя делать 31 июля

1. В этот день не рекомендуется выяснять отношения.

2. Если сегодня рождаются котята, то оставлять себе их нельзя, надо всех раздать.