30 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 жовтня в народному календарі вшановується преподобний мученик Андрій Критський. Народився він в першій половині VIII століття на Криті та провів чернече життя в місці Кастрон.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Олександр, Антон.
Читайте також Встигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список
Народні прикмети на 30 жовтня
– Дні 30 жовтня стають дуже короткими, а ночі – довшими.
– Сьогодні судять про врожай по скрипу коліс воза. Якщо колесо не скрипить, то урожай, за прикметами, буде гарним.
– Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.
– Гримить – зима буде теплою.
– Якщо вранці сильний туман – то день буде сонячним.
– На каштанах ще залишилось листя – варто очікувати на потепління.
– У лісі багато грибів – скоро буде тепло.
Що можна робити 30 жовтня
- Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
- Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 30 жовтня
- Не рекомендується йти в ліс цього дня одному, оскільки нечиста сила 30 жовтня, за повір'ям, диявольські хороводи водить і може за собою повести.