30 жовтня в народному календарі вшановується преподобний мученик Андрій Критський. Народився він в першій половині VIII століття на Криті та провів чернече життя в місці Кастрон.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Олександр, Антон.

​Читайте також Встигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список

Народні прикмети на 30 жовтня

– Дні 30 жовтня стають дуже короткими, а ночі – довшими.

– Сьогодні судять про врожай по скрипу коліс воза. Якщо колесо не скрипить, то урожай, за прикметами, буде гарним.

– Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.

– Гримить – зима буде теплою.

– Якщо вранці сильний туман – то день буде сонячним.

– На каштанах ще залишилось листя – варто очікувати на потепління.

– У лісі багато грибів – скоро буде тепло.

Що можна робити 30 жовтня

Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 30 жовтня