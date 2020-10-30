30 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 октября в народном календаре почитается преподобный мученик Андрей Критский. Родился он в первой половине VIII века на Крите и провел монашескую жизнь в месте Кастрон.
Именины сегодня празднуют: Андрей, Александр, Антон.
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Народные приметы на 30 октября
– Дни 30 октября становятся очень короткими, а ночи – длиннее.
– Сегодня судят об урожае по скрипу колес телеги. Если колесо не скрипит, то урожай, по приметам, будет хорошим.
– Если слышно кукование кукушки в этот день, то стоит ожидать серьезные морозы.
– Гремит – зима будет теплой.
– Если утром сильный туман – то день будет солнечным.
– На каштанах еще остались листья – стоит ожидать потепления.
– В лесу много грибов – скоро будет тепло.
Что можно делать 30 октября
- В этот день принято убирать в доме и во дворе.
- Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.
Что нельзя делать 30 октября
- Не рекомендуется идти в лес в этот день одному, поскольку нечистая сила 30 октября, по поверью, дьявольские хороводы водит и может за собой повести.
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