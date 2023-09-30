30 вересня віряни вшановують пам'ять преподобного Михаїла. Він був першим митрополитом Київським, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Як назвати дівчинку, котра народилась у жовтні

Константинопольський патріарх Микола II відправив Михаїла, щоб той охрестив Володимира Великого та Київську Русь. Митрополит Михаїл допомагав князю Володимиру будувати церкви, навертати язичників та проповідувати християнство. За переказами, з його ініціативи збудували Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. 30 вересня 1730 року мощі Михаїла перенесли в Успенський храм Києво-Печерської лаври.

Іменини 30 вересня святкують Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати скандали та лихословити.

Не можна сьогодні ходити в брудному одязі.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Вважалось, що не можна впускати в хату чужих людей.

Прикмети на 30 вересня

Журавлі відлетіли – на Покрову будуть морози.

Впав дощ – буде багато снігу взимку.

Вже впав сніг – наступного літа буде врожай.

Погода суха сьогодні – зима буде нескоро.

Похмурий ранок обіцяє теплі дні.

День в Україні та світі

Всеукраїнський день бібліотек. Це свято встановили у 1998 році, його святкують як бібліотекарі, так і відвідувачі бібліотек. В Україні близько 40 тисяч бібліотек, де працює понад 53 тисячі працівників.

День усиновлення. Свято заснували в Україні, щоб звернути увагу на те, що кожна дитина заслуговує сім'ю. Останній публічний приклад всиновлення (Тимура й Інни Мірошниченків) набув широкого розголосу, адже у системі є надто багато підводних каменів.

Міжнародний день перекладача. Історія цього свята сягає 1953 року. Його відзначають на честь святого Єроніма, який переклав Біблію з івриту на латинь.