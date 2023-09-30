30 сентября верующие чтят память преподобного Михаила. Он был первым митрополитом Киевским, пишет 24 Канал.
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Константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила, чтобы тот окрестил Владимира Великого и Киевскую Русь. Митрополит Михаил помогал князю Владимиру строить церкви, обращать язычников и проповедовать христианство. По преданию, по его инициативе построили Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. 30 сентября 1730 г. мощи Михаила перенесли в Успенский храм Киево-Печерской лавры.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя устраивать скандалы и злословить.
- Нельзя сегодня ходить в грязной одежде.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Считалось, что нельзя пускать в дом чужих людей.
Приметы на 30 сентября
- Журавли улетели – на Покров будет мороз.
- Упал дождь – будет много снега зимой.
- Уже снег - следующим летом будет урожай.
- Погода сухая сегодня – зима будет нескоро.
- Пасмурное утро сулит теплые дни.
День в Украине и мире
Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был установлен в 1998 году, его празднуют как библиотекари, так и посетители библиотек. В Украине около 40 тысяч библиотек, где работает более 53 тысяч работников.
День усыновления. Праздник основали в Украине, чтобы обратить внимание на то, что каждый ребенок заслуживает семью. Последний публичный пример усыновления (Тимура и Инны Мирошниченко) получил широкую огласку, ведь в системе есть слишком много подводных камней.
Международный день переводчика. История этого праздника уходит в 1953 году. Его отмечают в честь святого Иеронима, который перевел Библию с иврита на латынь.