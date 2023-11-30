Андрій народився у сім'ї Йони з Віфсаїди, що в історичному краї Галілея. Чоловік був рибалкою, У Святому Письмі йдеться, що Андрій був молодшим братом апостола Петра. Відомо, що Андрій, Іоанн та Петро стали першими та найближчими учнями Ісуса Христа. Що ще відомо про Андрія, а також які прикмети існують в цей день – знає 24 Канал.

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Спаситель наказав Іоанну та Андрію прямувати за ним. Саме Андрій став першим, хто одразу пішов за Ісусом. За це він отримав ім'я Первозванний. Чоловік був поруч із Христом упродовж його періоду служіння. Після воскресіння Сина Божого, Андрій з іншими апостолами побував на Єлеонській горі, де був свідком того, як Спаситель піднявся на небеса.

Одного разу апостоли кинули жереб, щоб дізнатися, куди кожен з них піде поширювати християнську віру. Апостолу Андрію дісталися язичницькі країни. Є версії, що Андрій подолав Босфор й дістався аж Києва та Новгорода. Він дуже сподівався, що згодом ці країни стануть християнськими. Тому й слов'янський народ сприймав Андрія Первозванного як покровителя.

30 листопада свої іменини відзначають Андрій та Іван.

Прикмети на 30 листопада

Якщо до Андрія ще не було снігу, тоді зима буде теплою та неморозною.

У печі горить червоний вогонь – буде холодно, білий – готуйтеся до відлиги.

– буде холодно, білий – готуйтеся до відлиги. Якщо вода у річках – тиха, то зима буде теплою, а якщо шумна, то варто готуватися до морозів.

Сонячна погода на Андрія свідчить про багатий урожай в наступному році.

Що не можна робити

На Андрія було гріхом, якщо скривдиш рибаків і моряків. Адже саме цей святий вважався їхнім покровителем .

. На 30 листопада не радять шити, в'язати, прибирати, прати.

У цей день не можна вживати м'ясо, молоко, яйця, оскільки триває Різдвяний піст .

. Під забороною – гулянки та застілля.

Наші предки вважали поганою прикметою у цей день – пускати в хату чужих людей.

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