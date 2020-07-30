30 липня в народному календарі вшановують великомученицю Марину Антіохійську, яка стала жертвою гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана. Дівчина сповідувала себе християнкою, але її примушували відректися віри. Після відмови це зробити, її посадили до в'язниці.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, Людмила.

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Народні прикмети на 30 липня

– Яким буде сьогоднішній день – таким буде початок осені.

– Туман 30 липня – чекайте на врожай грибів.

– Якщо цього дня окремі звуки стають голоснішими – чекайте негоди.

– Спекотний і сухий день віщує багато снігу й холодну зиму.

– Вдень дуже спекотно, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.

Що можна робити 30 липня

1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.

Що не можна робити 30 липня

1. 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць, які віщували посуху та пожежі. Відтак заборонялося дивитися на блискавку або без важливої потреби виходити з дому.