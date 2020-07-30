30 июля в народном календаре чествуют великомученицу Марину Антиохийскую, которая стала жертвой гонений на христиан во времена императора Диоклетиана. Девушка исповедовала себя христианкой, но ее заставляли отречься от веры. После отказа это сделать, ее посадили в тюрьму.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина, Людмила.

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Народные приметы на 30 июля

– Каким будет сегодняшний день – таким будет начало осени.

– Туман 30 июля – ждите урожая грибов.

– Если в этот день отдельные звуки становятся громче – ждите непогоду.

– Жаркий и сухой день предвещает много снега и холодную зиму.

– Днем очень жарко, а ночью холодает – примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.

Что можно делать 30 июля

1. Посвятите этот день благотворительности и добрым поступкам.

Что нельзя делать 30 июля

1. 30 июля считается временем молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. Поэтому запрещалось смотреть на молнию или без важной потребности выходить из дома.