З цими знаками зодіаку треба бути обережними – ці яскраві та неординарні особистості можуть легко закохати в себе та привернути увагу купи людей. Та вони легко прощаються з любовними відносинами та залишають партнера з розбитим серцем.

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Водолій

Екстравагантні Водолії обожнюють відчувати увагу та захоплення, тому з величезним ентузіазмом закохають вас у себе. Тільки тоді, коли вони отримають бажаної закоханості, їм стає нудно – цей знак зодіаку не любить рутину та швидко відмовляється від серйозних стосунків, полишаючи свого партнера.

Водолії, попри любов до уваги, є самітниками, тому захоплюватися ними та любити їх часто доводиться на дистанції.

Стрілець

Цей вогняний знак зодіаку дуже свободолюбний – Стрільці не потерплять того, що стосунки зможуть обмежити його можливості та заборонити авантюри.

Стрільці легко перемикаються на різні справи, і це стосується також і справ любовних. Тому стабільних відносин від Стрільців чекати не варто.

Лев

Леви дуже люблять, коли їхнє головування визнають. Вони більш схильні отримувати любов, ніж її давати – а просять представники цього знаку зодіаку дуже багато уваги.

Леви буквально залежні від того, щоб їх любили, носили на руках та захоплювалися ними, тому, коли вони цього отримують недостатньо – вони йдуть від партнера зі скандалами, не залишаючи шансу на гарні стосунки.