С этими знаками зодиака нужно быть осторожными – эти яркие и неординарные личности могут легко влюбить в себя и привлечь кучи людей. И они легко прощаются с любовными отношениями и покидают партнера с разбитым сердцем.

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Водолей

Экстравагантные Водолеи обожают испытывать внимание и восхищение, поэтому с огромным энтузиазмом влюбят вас в себя. Только тогда, когда они получат желаемую влюбленность, им становится скучно – этот знак зодиака не любит рутину и быстро отказывается от серьезных отношений, оставляя своего партнера.

Водолеи, несмотря на любовь к обществу, являются отшельниками, поэтому увлекаться ими и любить их часто приходится на дистанции.

Стрелец

Этот огненный знак зодиака очень свободолюбив – Стрельцы не страдают от того, что отношения смогут ограничить его возможности и запретить авантюры.

Стрельцы легко переключаются на разные дела, и это касается также и дел любовных. Поэтому стабильных отношений от Стрельцов ждать не стоит.

Лев

Львы очень любят, когда их председательство признают. Они более склонны получать любовь, чем ее давать, а просят представители этого знака зодиака очень много внимания.

Львы буквально зависимы от того, чтобы их любили, носили на руках и восхищались ими, поэтому, когда они этого получают недостаточно – они уходят от партнера со скандалами, не оставляя шанса на хорошие отношения.