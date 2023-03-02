Ті, хто народилися під знаком зодіаку Левів, Терезів та Козерогів можуть стати гарною парою для Раків, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Ракам

Леви

Представники вогняної стихії є енергійними особистостями. Вони звикли досягати своєї мети та здійснювати усі мрії. Леви люблять багато подорожувати та відкрити щось нове для себе. Крім того, ті, хто народився під цим знаком зодіаку, вміють щиро виражати власні емоції та говорити відкрито зі своїм партнером.

Такі риси характеру є близькими для Раків. Представники водяної стихії зможуть одразу знайти спільну мову з Левами. Обидвом знакам зодіаку буде цікаво проводити час разом.

Гороскоп для Левів

Терези

Терези радіють кожній миті життя. Вони завжди виглядають усміхненими та бадьорими. Представники повітряної стихії ведуть активний спосіб життя.

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, займаються спортом та стежать за своїм раціоном. Тому Терези дбають про стан тіла та розвиваються інтелектуально.

Такий ритм життя імпонує також Ракам. Тому представники двох знаків зодіаку зможуть побудувати міцні стосунки в парі.

Гороскоп для Терезів

Козероги

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, володіють лідерськими якостями. Вони завзяті трудоголіки та чітко знають, чого хочуть від життя. Поза тим, Козероги мріють про міцну сім'ю та партнера, який підтримуватиме їх у важку хвилини.

Раки зможуть стати чудовою парою для Козерогів. Обидва знаки зодіаку – наполегливі особистості, в яких безумовно зійдуться погляди на майбутнє.

Гороскоп для Козерогів