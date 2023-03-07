Ті, хто народилися під знаком зодіаку Раків, Близнюків та Водоліїв, є байдужими до почуттів інших. Вони роблять тільки те, що корисно їм, пише 24 Канал.

До теми Впевнені в собі та щедрі: 3 знаки зодіаку, які найбільше підходять Дівам

3 знаки зодіаку, які маніпулюють іншими

Раки

Представники водяної стихії є дуже токсичними людьми. Вони можуть здатися вразливими та чуттєвими, але це не так. Оскільки власні емоції Раки використовують для впливу на інших.

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, плачуть тільки для того, щоб їх жаліли. Своєю істеричною поведінкою вони маніпулюють іншими та досягають бажаного.

Гороскоп для Раків

Близнюки

Близнюки є досить дволикими. Вони зазвичай приховують власні справжні наміри. Оскільки їм легко перебувати під маскою фальшивої доброти та щирості. Насправді представники повітряної стихії роблять тільки те, що приносить їм задоволення.

Близнюкам не цікаві почуття інших людей, які є тільки засобом для досягнення власної мети. Тому такі люди є підступними та цинічними.

Гороскоп для Близнюків

Водолії

Представники повітряної стихії не вміють бути щасливими. Вони постійно незадоволені своїм життям. Однак не поспішають звинувачувати у чомусь себе.

Водолії часто критикують інших, за їхні вчинки. Крім того, вони відкрито можуть принизити людину, щоб самоствердитися.

Гороскоп для Водоліїв