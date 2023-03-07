Те, кто родился под знаком зодиака Раков, Близнецов и Водолеев, безразличны к чувствам других. Они делают только то, что полезно им, пишет 24 Канал.

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3 знака зодиака, которые манипулируют другими

Раки

Представители водяной стихии очень токсичными людьми. Они могут показаться уязвимыми и чувственными, но это не так. Поскольку собственные эмоции Раки используют для воздействия на других.

Те, кто родился под этим знаком зодиака, плачут только для того, чтобы их жалели. Своим истерическим поведением они манипулируют другими и достигают желаемого.

Гороскоп для Раков

Близнецы

Близнецы достаточно двуликие. Они обычно скрывают собственные подлинные намерения. Поскольку им легко находиться под маской ложной доброты и искренности. На самом деле представители воздушной стихии делают только то, что доставляет им удовольствие.

Близнецам не интересны чувства других людей, являющихся только средством для достижения собственной цели. Поэтому такие люди коварны и циничны.

Гороскоп для Близнецов

Водолеи

Представители воздушной стихии не могут быть счастливы. Они постоянно недовольны своей жизнью. Однако не спешат винить в чем-то себя.

Водолеи часто критикуют других за их поступки. Кроме того, они открыто могут унизить человека, чтобы самоутвердиться.

Гороскоп для Водолеев