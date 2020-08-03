3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 серпня в народному календарі вшановують Онисима, Онуфрія Мовчазного та святого Єзикиїля.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Федір.
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Народні прикмети на 3 серпня
– Гроза на Онисима – до теплої осені.
– На мурашниках з'явилися великі купи – зима буде холодною.
– Сильна роса 3 серпня – до поганого урожаю льону.
Що можна робити 3 серпня
- Сьогодні рекомендовано всю важку роботу виконувати мовчки.
Що не можна робити 3 серпня
- У цей день не бажано стригти нігті маленьким дітям.
- Не рекомендовано сьогодні проколювати вуха.
- Не розповідайте нікому в цей день про свої заручини.
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