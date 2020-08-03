3 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 августа в народном календаре чествуют Онисима, Онуфрия Молчаливого и святого Иезикииля.
Именины сегодня празднуют: Анна, Федор.
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Народные приметы на 3 августа
– Гроза на Онисима – к теплой осени.
– На муравейниках появились большие кучи – зима будет холодной.
– Сильная роса 3 августа – к плохому урожаю льна.
Что можно делать 3 августа
- Сегодня рекомендовано всю тяжелую работу выполнять молча.
Что нельзя делать 3 августа
- В этот день не желательно стричь ногти маленьким детям.
- Не рекомендовано сегодня прокалывать уши.
- Не рассказывайте никому в этот день о своей помолвке.
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