3 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 08:30, - Читати новину українською Что можно и нельзя делать 3 августа / unsplash.com 3 августа в народном календаре чествуют Онисима, Онуфрия Молчаливого и святого Иезикииля. Именины сегодня празднуют: Анна, Федор. ​Читайте также Доброе утро: яркая подборка поздравлений Народные приметы на 3 августа – Гроза на Онисима – к теплой осени. – На муравейниках появились большие кучи – зима будет холодной. – Сильная роса 3 августа – к плохому урожаю льна. Что можно делать 3 августа Сегодня рекомендовано всю тяжелую работу выполнять молча. Что нельзя делать 3 августа В этот день не желательно стричь ногти маленьким детям. Не рекомендовано сегодня прокалывать уши. Не рассказывайте никому в этот день о своей помолвке.

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