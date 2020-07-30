3 рецепти зі сливами для поживного обіду
Літо – сезон яскравих і смачних фруктів та овочів. Те, за що ми любимо їх – смакувати тільки-но з дерева. Або ж приготувати щось смачненьке. Зараз саме сезон соковитої м’ясистої сливи: вона багата вітамінами А і С, а з її кісточок видобувають олію не гіршу за мигдальну.
24 канал пропонує вам 3 рецепти зі сливами: як закуску, основну страву і десерт.
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Теплий салат з гарбузом, сливами і фетою
Інгредієнти:
- 200 грамів сливи
- 200 грамів гарбуза
- 100 грамів сиру фета
Для маринаду:
- 2 столові ложки французької гірчиці
- 1 столова ложка оливкового масла
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 столова ложка меду
- 1/3 склянки виноградного соку або червоного вина
- чорний перець за смаком
Теплий салат з гарбузом, сливами і фетою / Фото: img-global.cpcdn.com
Рецепт приготування:
Почистіть гарбуз та разом зі сливою наріжте великими кубиками. Добре перемішайте всі складові маринаду. У миску складіть нарізані гарбуз та сливу і залийте маринадом, залиште на годину. У заздалегідь розігріту духовку поставте їх запікатись 20-25 хвилин при температурі 180°. За той час кубиками наріжте фету. Після готовності овочів обережно пермішайте всі складові салату і подавайте салат теплим.
До слова Рецепт варення з слив: покроковий рецепт
Смажені курячі гомілки зі сливами та імбирем
Інгредієнти:
- 9 курячих гомілок
- Олія/вершкове масло для смаження
Для маринаду:
- 3 столові ложки соєвого соусу
- 1 шматок (3 см) імбиру
- 3 зубчика часнику
- сіль, перець за смаком
Для соусу:
- 10 слив (близько 280 грамів)
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 зубчик часнику
- 1 шматок імбиру (завбільшки як зубчик часнику)
Смажені курячі гомілки зі сливами та імбирем / Фото: pexels.com
Рецепт приготування:
Імбир та часник для маринаду натерти на дрібному терку. Змішати їх разом з усіма складовими для маринаду. Всередині ніжки ножем зробіть надрізи, але обережно, щоб не пошкодити шкіру. Залийте туди маринад і залишіть маринуватися на 30-60 хвилин при кімнатній температурі або на довше у холодильник. Згодом обсмажте їх на сковорідці близько 25 хвилин з усіх сторін. Часник та імбир для соусу подрібніть, сливи розріжте на дві частини і витягніть кісточку. Половинки викладіть до курячих гомілок, посипте часником, імбирем, залийте соєвим соусом. Тушкуйте під кришкою ще 15 хвилин до готовності.
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ТартТатен зі сливами
ТартТатен – це французький пиріг з карамелізованими фруктами. Після його приготування пиріг перевертають, і фрукти, що були на дні, опиняються зверху. Найсмачніша прикраса для пирога.
Інгредієнти:
- 900 грамів слив
- 270 грамів вершкового масла
- 250 грамів борошка
- 7 столових ложок цукру
- 1 жовток
- сіль
- вода
ТартТатен зі сливами / Фото: unsplash.com
Рецепт приготування:
150 грамів масла наріжте кубиками. До нього просійте борошно і додайте 1 столову ложку цукру і трохи солі. Розітріть всю цю масу в крихти і додайте жовток і 1-2 столові ложки холодної води. Замісіть тісто, зробіть з нього кульку, загорніть у плівку та відставте у холодильник на пів години. Сливи поріжте на половинки та заберіть кісточку. 4 столові ложки цукру та 1 води вилийте на сковорідку. Коли цукор розчиниться, додайте сливи та тушкуйте 5-8 хвилин. Розігрійте духовку до 180°. Тісто трохи помісіть і розтачайте його відповідно до форми. На її дно виставіть сливи, тоді тісто. Його краї загніть всередину. Також можете проколоти виделкою у кількох місцях. Випікайте 30-40 хвилин. Після того, як він трохи вистигне, переверніть сливами догори.
Смачного!