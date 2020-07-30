Літо – сезон яскравих і смачних фруктів та овочів. Те, за що ми любимо їх – смакувати тільки-но з дерева. Або ж приготувати щось смачненьке. Зараз саме сезон соковитої м’ясистої сливи: вона багата вітамінами А і С, а з її кісточок видобувають олію не гіршу за мигдальну.

24 канал пропонує вам 3 рецепти зі сливами: як закуску, основну страву і десерт.

Візьміть до уваги Як приготувати смачне сливове варення: найкращий рецепт

Теплий салат з гарбузом, сливами і фетою

Інгредієнти:

200 грамів сливи

200 грамів гарбуза

100 грамів сиру фета

Для маринаду:

2 столові ложки французької гірчиці

1 столова ложка оливкового масла

1 столова ложка соєвого соусу

1 столова ложка меду

1/3 склянки виноградного соку або червоного вина

чорний перець за смаком



Теплий салат з гарбузом, сливами і фетою / Фото: img-global.cpcdn.com

Рецепт приготування:

Почистіть гарбуз та разом зі сливою наріжте великими кубиками. Добре перемішайте всі складові маринаду. У миску складіть нарізані гарбуз та сливу і залийте маринадом, залиште на годину. У заздалегідь розігріту духовку поставте їх запікатись 20-25 хвилин при температурі 180°. За той час кубиками наріжте фету. Після готовності овочів обережно пермішайте всі складові салату і подавайте салат теплим.

До слова Рецепт варення з слив: покроковий рецепт

Смажені курячі гомілки зі сливами та імбирем

Інгредієнти:

9 курячих гомілок

Олія/вершкове масло для смаження

Для маринаду:

3 столові ложки соєвого соусу

1 шматок (3 см) імбиру

3 зубчика часнику

сіль, перець за смаком

Для соусу:

10 слив (близько 280 грамів)

1 столова ложка соєвого соусу

1 зубчик часнику

1 шматок імбиру (завбільшки як зубчик часнику)



Смажені курячі гомілки зі сливами та імбирем / Фото: pexels.com

Рецепт приготування:

Імбир та часник для маринаду натерти на дрібному терку. Змішати їх разом з усіма складовими для маринаду. Всередині ніжки ножем зробіть надрізи, але обережно, щоб не пошкодити шкіру. Залийте туди маринад і залишіть маринуватися на 30-60 хвилин при кімнатній температурі або на довше у холодильник. Згодом обсмажте їх на сковорідці близько 25 хвилин з усіх сторін. Часник та імбир для соусу подрібніть, сливи розріжте на дві частини і витягніть кісточку. Половинки викладіть до курячих гомілок, посипте часником, імбирем, залийте соєвим соусом. Тушкуйте під кришкою ще 15 хвилин до готовності.

А ви знали? Плоди сливи здатні захистити від раку

ТартТатен зі сливами

ТартТатен – це французький пиріг з карамелізованими фруктами. Після його приготування пиріг перевертають, і фрукти, що були на дні, опиняються зверху. Найсмачніша прикраса для пирога.

Інгредієнти:

900 грамів слив

270 грамів вершкового масла

250 грамів борошка

7 столових ложок цукру

1 жовток

сіль

вода



ТартТатен зі сливами / Фото: unsplash.com

Рецепт приготування:

150 грамів масла наріжте кубиками. До нього просійте борошно і додайте 1 столову ложку цукру і трохи солі. Розітріть всю цю масу в крихти і додайте жовток і 1-2 столові ложки холодної води. Замісіть тісто, зробіть з нього кульку, загорніть у плівку та відставте у холодильник на пів години. Сливи поріжте на половинки та заберіть кісточку. 4 столові ложки цукру та 1 води вилийте на сковорідку. Коли цукор розчиниться, додайте сливи та тушкуйте 5-8 хвилин. Розігрійте духовку до 180°. Тісто трохи помісіть і розтачайте його відповідно до форми. На її дно виставіть сливи, тоді тісто. Його краї загніть всередину. Також можете проколоти виделкою у кількох місцях. Випікайте 30-40 хвилин. Після того, як він трохи вистигне, переверніть сливами догори.

Смачного!

Автор: Марія Касій