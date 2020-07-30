Лето – сезон ярких и вкусных фруктов и овощей. То, за что мы любим их – смаковать только из дерева. Или же приготовить что-то вкусненькое. Сейчас именно сезон сочной мясистой сливы: она богата витаминами А и С, а из ее косточек добывают масло не хуже миндального.

24 канал предлагает вам 3 рецепта со сливами: как закуску, основное блюдо и десерт.

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Теплый салат с тыквой, сливами и фетой

Ингредиенты:

200 граммов сливы

200 граммов тыквы

100 граммов сыра фета

Для маринада:

2 столовые ложки французской горчицы

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка соевого соуса

1 столовая ложка меда

1/3 стакана виноградного сока или красного вина

черный перец по вкусу

Теплый салат с тыквой, сливами и фетой / Фото: img-global.cpcdn.com

Рецепт приготовления:

Почистите тыкву и вместе со сливой нарежьте крупными кубиками. Хорошо перемешайте все составляющие маринада. В миску сложите нарезанные тыкву и сливу, и залейте маринадом, оставьте на час. В заранее разогретую духовку поставьте запекаться на 20-25 минут при температуре 180°. За это время кубиками нарежьте фету. После готовности овощей осторожно пермешайте все составляющие салата и подавайте салат теплым.

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Жареные куриные голени со сливами и имбирем

Ингредиенты:

9 куриных голеней

Масло / масло для жарки

Для маринада:

3 столовые ложки соевого соуса

1 кусок (3 см) имбиря

3 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

Для соуса:

10 слив (около 280 граммов)

1 столовая ложка соевого соуса

1 зубчик чеснока

1 кусок имбиря (величиной как зубчик чеснока)

Жареные куриные голени со сливами и имбирем / Фото: pexels.com

Рецепт приготовления:

Имбирь и чеснок для маринада натереть на мелкой терку. Смешать их вместе со всеми составляющими для маринада. Внутри ножки ножом сделайте надрезы, но осторожно, чтобы не повредить кожу. Залейте туда маринад и оставьте мариноваться на 30-60 минут при комнатной температуре или дольше в холодильник. Потом обжарьте их на сковородке около 25 минут со всех сторон. Чеснок и имбирь для соуса измельчите, сливы разрежьте на две части и извлеките косточку. Половинки выложите к куриным голеням, посыпьте чесноком, имбирем, залейте соевым соусом. Тушите под крышкой еще 15 минут до готовности.

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ТартТатен со сливами

ТартТатен – это французский пирог с карамелизированными фруктами. После его приготовления пирог переворачивают, и фрукты, что были на дне, оказываются сверху. Самое вкусное украшение для пирога.

Ингредиенты:

900 граммов слив

270 граммов сливочного масла

250 граммов муки

7 столовых ложек сахара

1 желток

соль

вода

ТартТатен со сливами / Фото: unsplash.com

Рецепт приготовления:

150 граммов масла нарежьте кубиками. К нему просейте муку и добавьте 1 столовую ложку сахара и немного соли. Разотрите всю эту массу в крошку и добавьте желток и 1-2 столовые ложки холодной воды. Замесите тесто, сделайте из него шарик, заверните в пленку и поставьте в холодильник на полчаса. Сливы порежьте на половинки и удалите косточку. 4 столовые ложки сахара и 1 воды вылейте на сковородку. Когда сахар растворится, добавьте сливы и тушите 5-8 минут. Разогрейте духовку до 180°. Тесто немного помесите и раскачайте его в соответствии с формой. На ее дно выставите сливы, и далее тесто. Его края загните внутрь. Также можете проколоть вилкой в нескольких местах. Выпекайте 30-40 минут. После того, как он немного остынет, перевернуть сливами вверх.

Приятного аппетита!

Автор: Мария Касий