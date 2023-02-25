Ті, хто народилися під знаком зодіаку Риб, Козерогів та Овнів, мають "велике серце", яке здатне до співпереживання, пише 24 Канал.

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3 знаки зодіаку, які є найбільш чутливими

Риби

Представники водяної стихії мають ліричну душу. Вони часто виглядають замріяними та спокійними. Однак насправді Риби думають та переживають за своїх рідних та близьких.

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, не будуть осторонь проблем, які виникли в інших людей. Вони завжди прийдуть на допомогу. Риби є милосердними та добрими. Тому не тримають ні на кого зла та пробачають усі провини, як би не ранили їхнє серце.

Риби щиро виражають власні емоції. Тому можуть пролити сльози навіть від ліричної пісні, яку почули на вулиці.

Гороскоп для Риб

Козероги

Козероги є дуже відповідальними особистостями. Все у їхньому житті має бути чітко сплановано. Тому, коли в них щось не виходить, то важко переживають власні невдачі.

Представники земної стихії бояться не виправдати чиїхось надій чи не відповідати очікуванням інших. Вони серйозно переймаються своїм статусом в суспільстві та болісно сприймають критичні зауваги.

Гороскоп для Козерогів

Овни

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, є романтичними особистостями. Вони вірять у справжнє кохання, яке не стається багато разів у житті. Тому Овни важко сприймають зраду свого партнера та довго не можуть "склеїти розбите серце".

Інколи представники вогняної стихії виглядають беземоційними та закритими. Однак насправді вони мають високий поріг чутливості, що не дозволяє їм відчувати себе комфортно з будь-ким та будь-коли.

Овни не звикли ділитися зі своїми внутрішніми переживаннями з іншими. Тому представники цього знака зодіаку плакати в подушку будуть на самоті.

Гороскоп для Овнів