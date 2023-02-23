Ті, хто народилися під знаком зодіаку Дів, Терезів, Раків та Левів, володіють сильною інтуїцією, що допомагає їм відчувати загрози та уникати ризикованих ситуацій, пише 24 Канал.

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4 знаки зодіаку з розвиненою інтуїцією

Діви

Представники земної стихії мають потужний емоційний інтелект. Вони вміють керувати своїми відчуттями та використовувати їх в практичних цілях.

Діви розуміють, які проєкти не будуть успішними на роботі або з якою людиною не потрібно спілкуватися. Вони помічають знаки долі та рухаються в тому напрямку, куди їх веде власна інтуїція.

Гороскопи для Дів

Терези

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, мали чимало складних випадків у житті. Однак вони одразу знаходили шляхи розв'язання своїх проблем.

Терези критично ставляться до усього та звикли зважувати всі "за" та "проти". Однак в екстремальних ситуаціях представники повітряної стихії слухають власну інтуїцію, яка їм зазвичай підказує вдалий вибір.

Гороскоп для Терезів

Раки

Раки є тими людьми, які можуть вгадати правильні відповіді на будь-яких тестах. Оскільки вони вміють вправно послуговуватися власними несвідомими відчуттями та "вмикати" свою інтуїцію. Проте такі випадки можуть статися також через їхній неабиякий гострий розум.

Представникам водяної стихії часто щастить в житті. Вони відчувають, де їх може підстерігати небезпека. Тому Раки здатні визначити можливі ризики в багатьох ситуаціях.

Гороскоп для Раків

Леви

Представники цього знака зодіаку добре розуміють інших людей. Вони здогадаються, якщо хтось має злий намір. Леви одразу викриють таку людину та не дозволять образити себе чи когось іншого.

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, розуміють, що те, як у них складеться життя, залежить від них. Тому вони є цілеспрямованими особистостями, які звикли йти до своєї мети, попри все. В такому разі інтуїція тільки допомагає їм "досягати вершин".

Гороскоп для Левів