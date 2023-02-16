Чимало людей кажуть, що залежні від кави, бо кофеїн пробуджує та тримає в тонусі не одну годину. Однак якщо ним зловживати, то все закінчиться дратівливістю, втомою, різкими змінами настрою або з кавоманією. 24 Канал розповідає, якими напоями радять замінити каву.

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3 напої, якими можна замінити каву

Чай матча

Цей напій набирає все більшої популярності, адже оздоровлює організм, покращує роботу імунної системи та навіть сприяє активному схудненню. Це пудра молодого чайного листа, подрібненого на кам'яних жорнах. Її виробляють на плантаціях Японії.

Чай матча часто обирають замість звичайного капучино чи фільтр. Він бадьорить і підвищує працездатність не гірше, ніж кава, не прискорюючи при цьому серцебиття. Матча можна приготувати як на воді, так і на молоці. Це під силу навіть вдома. З кухонного приладдя вам знадобиться вінчик і пітчер, якщо готуватимете з молоком.

Чим замінити каву – чай матча / Фото Pexels

Імбирно-лимонний коктейль

Ранкову каву дієтологи рекомендують замінювати імбирно-лимонним коктейлем. Він бадьорить краще, ніж кава, і разом з тим зміцнює імунітет і компенсує нестачу вітамінів у холодну пору року. Однак це альтернатива для кавоманів, які не мають проблем зі шлунково-кишковим трактом

Для того, щоб приготувати імбирно-лимонний коктейль вдома, у блендер налийте невелику кількість води, покладіть шматочок кореня імбиру, збийте в кашу, додайте сік лимона і склянку теплої води.

Натуральне какао

У натуральному какао теж є кофеїн, а також теобромін. Ці речовини стимулюють серцеву діяльність, покращують роботу мозку та концентрацію уваги. Тож такий напій – чудовий природній антидепресант з вітамінами та корисними речовинами.

Ви здивуєтеся, але какао не тільки додає енергії, а й підвищує гемоглобін, покращує стан шкіри, волосся. Однак цей напій досить калорійний – до 200 ккал, якщо робити з молоком – тож зловживати ним, як і кавою, не варто.

Чим замінити каву – какао / Фото Pexels