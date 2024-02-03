Яке релігійне свято 3 лютого: чому сьогодні не можна одягати чорні речі

3 лютого християни вшановують пам'ять праведного Симеона Богоприємця й Анни пророчиці. Саме вони побачили Ісуса Христа в Єрусалимському храмі, коли новонароджена дитя туди принесли Діва Марія та Йосип.

Також сьогодні відзначається День жінки-лікаря та Всесвітній день вільного кохання. Більше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті праведного Симеона Богоприємця й Анни пророчиці

Симеон та Анна вважаються останніми пророками Старого Завіту. Вони все своє життя вірно служили Богові та представляли усіх людей, які чекали на народження Ісуса Христа. Цікаво, що якось Симеон сказав, що Господь – це світло для ізраїльського народу. У цей день люди традиційно йдуть до церкви. Віряни просять у святих здоров'я для новонароджених малюків. Після служби дозволяється повертатися до справ.

Що не можна робити

Заборонено позичати гроші.

Не можна сварити та бити дітей.

Краще утриматися від вживання алкогольних напоїв.

Не варто одягати чорні речі, інакше притягнете неприємності.

Народні прикмети

Якщо на землі майже не залишилося снігу, то літом дощитиме.

Якщо почуєте спів горобців, то незабаром прийде весна.

Шум у лісі – до відлиги, а тріск – до морозів.

Що ще відзначають

День жінки-лікаря відзначається 3 лютого з 2016 року. Саме в цей день у 1821 році народилася Елізабет Блеквелл. Вона стала першою жінкою в Сполучених Штатах Америки, яка отримала вищу медичну освіту.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день вільного кохання. Це свято прийшло до нас з Німеччини. У цей день у різних країнах світу відбуваються події, які присвячені вільним стосункам. Цікаво, що деякі люди навіть обмінюються партнерами.