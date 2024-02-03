Также сегодня отмечается День женщины-врача и Всемирный день свободной любви. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.

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День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Симеон и Анна считаются последними пророками Ветхого Завета. Они всю свою жизнь верно служили Богу и представляли всех людей, которые ждали рождения Иисуса Христа. Интересно, что как-то Симеон сказал, что Господь – это свет для израильского народа. В этот день люди традиционно идут в церковь. Верующие просят у святых здоровья для новорожденных малышей. После службы разрешается возвращаться к делам.

Что нельзя делать

Запрещено давать взаймы деньги.

Нельзя ругать и бить детей.

Лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков.

Не стоит одевать черные вещи, иначе привлечете неприятности.

Народные приметы

Если на земле почти не осталось снега, то летом будет идти дождь.

Если услышите пение воробьев, то вскоре придет весна.

Шум в лесу – к оттепели, а треск – к морозам.

Что еще отмечают

День женщины-врача отмечается 3 февраля с 2016 года. Именно в этот день в 1821 году родилась Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной в Соединенных Штатах Америки, которая получила высшее медицинское образование.

Также сегодня отмечается Всемирный день свободной любви. Этот праздник пришел к нам из Германии. В этот день в разных странах мира происходят события, которые посвящены свободным отношениям. Интересно, что некоторые люди даже обмениваются партнерами.