Также сегодня отмечается День женщины-врача и Всемирный день свободной любви. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.
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День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
Симеон и Анна считаются последними пророками Ветхого Завета. Они всю свою жизнь верно служили Богу и представляли всех людей, которые ждали рождения Иисуса Христа. Интересно, что как-то Симеон сказал, что Господь – это свет для израильского народа. В этот день люди традиционно идут в церковь. Верующие просят у святых здоровья для новорожденных малышей. После службы разрешается возвращаться к делам.
Что нельзя делать
- Запрещено давать взаймы деньги.
- Нельзя ругать и бить детей.
- Лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков.
- Не стоит одевать черные вещи, иначе привлечете неприятности.
Народные приметы
- Если на земле почти не осталось снега, то летом будет идти дождь.
- Если услышите пение воробьев, то вскоре придет весна.
- Шум в лесу – к оттепели, а треск – к морозам.
Что еще отмечают
День женщины-врача отмечается 3 февраля с 2016 года. Именно в этот день в 1821 году родилась Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной в Соединенных Штатах Америки, которая получила высшее медицинское образование.
Также сегодня отмечается Всемирный день свободной любви. Этот праздник пришел к нам из Германии. В этот день в разных странах мира происходят события, которые посвящены свободным отношениям. Интересно, что некоторые люди даже обмениваются партнерами.