Передумовою встановлення такого свята були значні зусилля артилеристів у перемозі в Другій світовій війні, насамперед – у битві за визволення Києва. Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх артилеристів із професійним святом.

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Артилерія в Україні

Загалом артилеристи – це потужний рід військ. Він передбачає оперативно-тактичні ракети, гаубичну, гарматну, реактивну та протитанкову артилерію. Також сюди входить артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет. Саме артилеристи стримують велику кількість ворожих військ і техніки, не даючи окупанту просунутися вперед.

Ще у 2014 році в Україні налічувалось менше, ніж 200 ракетних, артилерійських, мінометних та протитанкових батарей. На той час артилерія не могла функціонувати повноцінно через брак особового складу.

З 2014 року кількість артилерії та ракетних військ зросла щонайменше вдвічі. До того ж чимало батарей, які становлять ці війська, отримали бойовий досвід. Великим кроком в посиленні обороноздатності України, став перехід артилерії на калібр НАТО.

Привітання для артилеристів у картинках



З Днем артилериста / Фото Ukr.media



Привітання з Днем артилериста / Фото "Факти"



Привітання з Днем артилериста / Фото Nvarta.com



З Днем артилериста / Фото Art-shop.com.ua



З Днем артилериста / Фото UkrainianLandForces



День артилерії 2023 / Фото Krainau.com



З Днем артилериста / Фото "Факти"



Привітання з Днем артилериста / Фото Realist.online