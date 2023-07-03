3 липня у церковному календарі – день пам'яті Мефодія Патарського. Він жив у Малій Азії та був єпископом міста Патара, пише 24 Канал.

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Мефодія Патарського запам'ятали як смиренного та доброго ченця, який багато навчав, був твердий у вірі та протистояв єретикам. Він залишив по собі чимало праць та повчань. Єпископ загинув через страту від рук язичників.

День ангела 3 липня святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома.

Що не можна робити сьогодні

У цей день краще не давати непрошених порад.

Не можна виносити з дому сміття – це до сварок.

Вважалось, що сьогодні не можна вбивати павуків.

Прикмети 3 липня

Сьогодні йде дощ – значить негода триватиме ще 40 днів.

Павук плете павутину – погода зміниться на краще.

Якщо мурахи ховаються в купу – чекайте на грозу.

Жаби в траву виповзають – впаде дощ.



Всесвітній день без поліетиленових пакетів / Фото Pixabay

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