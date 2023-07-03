3 июля в церковном календаре – день памяти Мефодия Патарского. Он жил в Малой Азии и был епископом города Патара, пишет 24 Канал.

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Мефодия Патарского запомнили как смиренного и доброго монаха, много учившего, был тверд в вере и противостоял еретикам. Он оставил немало трудов и наставлений. Епископ погиб из-за казни от рук язычников.

День ангела 3 июля празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лука, Римма, Фома.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не давать непрошеных советов.

Нельзя выносить из дома мусор – это к ссорам.

Считалось, что сегодня нельзя убивать пауков.

Приметы 3 июля

Сегодня идет дождь – значит ненастье продлится еще 40 дней.

Паук плетет паутину – погода изменится к лучшему.

Если муравьи прячутся в кучу – ждите грозы.

Лягушки в траву выползают – упадет дождь.



Всемирный день без полиэтиленовых пакетов / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник, который отмечают с 2011 года. Зенитные ракетные войска играют немаловажную роль в войне.

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Сегодня следует упомянуть об окружающей среде и отказаться от полиэтиленовых пакетов, если вы до сих пор этого не сделали. Сейчас существует немало экоальтернатив – многоразовые мешочки, шоперы.