3 июля в церковном календаре – день памяти Мефодия Патарского. Он жил в Малой Азии и был епископом города Патара, пишет 24 Канал.
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Мефодия Патарского запомнили как смиренного и доброго монаха, много учившего, был тверд в вере и противостоял еретикам. Он оставил немало трудов и наставлений. Епископ погиб из-за казни от рук язычников.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день лучше не давать непрошеных советов.
- Нельзя выносить из дома мусор – это к ссорам.
- Считалось, что сегодня нельзя убивать пауков.
Приметы 3 июля
- Сегодня идет дождь – значит ненастье продлится еще 40 дней.
- Паук плетет паутину – погода изменится к лучшему.
- Если муравьи прячутся в кучу – ждите грозы.
- Лягушки в траву выползают – упадет дождь.
Всемирный день без полиэтиленовых пакетов / Фото Pixabay
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