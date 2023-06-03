Яке свято 3 червня – що не можна робити сьогодні та все про цей день

3 червня у церковному календарі – день пам'яті царя Костянтина та цариці Олени. У світі відзначають Всесвітній день велосипеда. Дивіться далі, що не можна робити сьогодні та прикмети на 3 червня.

3 червня християни вшановують пам'ять рівноапостольних царя Костянтина та цариці Олени. Костянтин був римським імператором, а Олена – його матір'ю, пише 24 Канал.

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Імператор Костянтин вперше оголосив християнство на державному рівні. Він переніс столицю до Константинополя та скликав перший Вселенський собор у Нікеї.

Мати імператора всіляко допомагала синові у його християнських справах. Вона сприяла руйнуванню язичницьких храмів та будувала церкви.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна їсти м'ясо й м'ясні страви.

Вважалось, що сьогодні не можна заплітати волосся.

Заборонено лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто потребує.

Прикмети на 3 червня

Сьогодні гроза й падає дощ – значить восени буде чимало опадів.

Чутно, як кує зозуля – літо буде теплим.

Горобина цвіте – щедро вродить льон.

Місяць у колах – до негоди.

3 червня святкують Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.

День в Україні та світі

Всесвітній день велосипеда. Це свято зініціювала Генасамблея ООН 5 років тому. Велосипед здається нам звичним, та він дуже унікальний та має цікаву й довгу історію.