Сьогодні – День автомобіліста і дорожника: гарні картинки-привітання зі святом

В останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Цього року свято припадає на 29 жовтня.

На державному рівні День автомобіліста ввів перший президент України Леонід Кучма. Він об'єднав це свято з Днем дорожника у 1993 році. Це професійний день усіх працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 24 Канал зібрав красиву добірку картинок, якими можна привітати автомобілістів зі святом.

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День автомобіліста 2023: картинки-привітання



День автомобіліста / Фото Pinterest



З Днем автомобіліста / Фото Радіо "Трек"



З Днем автомобіліста / Фото Joy Pup



День автомобіліста / Фото Auto trend



З Днем автомобіліста / Фото Art.shop



З Днем автомобіліста / Фото "Апостроф"



День автомобіліста / Фото Molbuk.ua



З Днем автомобіліста / Фото "Главред"



З Днем автомобіліста / Фото Олевська ТГ



День автомобіліста / Фото V24.com.ua