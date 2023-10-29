На государственном уровне День автомобилиста ввел первый президент Украины Леонид Кучма. Он объединил этот праздник с Днем дорожника в 1993 году. Это профессиональный день для всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 24 Канал собрал красивую подборку картинок, по которым можно поздравить автомобилистов с праздником.

Полезно знать Будут ли украинцы иметь выходные в октябре: календарь важных дат

День автомобилиста 2023: картинки-поздравления



День автомобилиста / Фото Pinterest



С Днем автомобилиста / Фото Радио "Трек"



С Днем автомобилиста / Фото Joy Pup



День автомобилиста / Фото Auto trend



С Днем автомобилиста / Фото Art.shop



С Днем автомобилиста / Фото "Апостроф"



День автомобилиста / Фото Molbuk.ua



С Днем автомобилиста / Фото "Главред"



С Днем автомобилиста / Фото Олевская ТГ



День автомобилиста / Фото V24.com.ua