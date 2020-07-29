29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 липня в народному календарі вшановується пам'ять Афіногена і його дев'яти учнів, які постраждали за віру Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастія. 29 липня вважається найспекотнішим літнім днем.
Іменини сьогодні святкують: Валентин, Євген, Юлій.
Читайте також Доброго ранку: яскрава добірка привітань
Народні прикмети на 29 липня
– Дощовий день – урожай буде добрим.
– Густий туман – грибний рік буде.
– Польові миші їдять посіви – буде довга і морозна зима.
– Бадилля у моркви похилилося – до дощу.
– Йде дощ – чекайте доброго врожаю хліба.
Що можна робити 29 липня
- Сьогодні рекомендовано працювати в полі.
- Цей день бажано присвятити складанню планів на майбутній місяць.
Що не можна робити 29 липня
- Не рекомендують в цей день витрачати багато грошей.
- Не можна сьогодні зривати польові квіти.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter