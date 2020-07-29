Що можна і не можна робити 29 липня / Фото з відкритих джерел

29 липня в народному календарі вшановується пам'ять Афіногена і його дев'яти учнів, які постраждали за віру Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастія. 29 липня вважається найспекотнішим літнім днем.