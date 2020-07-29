29 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 июля в народном календаре почитается память Афиногена и его девяти учеников, пострадавших за веру Христа во время гонений, организованных на территории города Севастии. 29 июля считается самым жарким летним днем.
Именины сегодня празднуют: Валентин, Евгений, Юлий.
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Народные приметы на 29 июля
– Дождливый день – урожай будет хорошим.
– Густой туман – грибной год будет.
– Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима.
– Ботва у моркови поникла – к дождю.
– Идет дождь – ждите хорошего урожая хлеба.
Что можно делать 29 июля
- Сегодня рекомендуется работать в поле.
- Этот день желательно посвятить составлению планов на будущий месяц.
Что нельзя делать 29 июля
- Не рекомендуется в этот день тратить много денег.
- Нельзя сегодня срывать полевые цветы.
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