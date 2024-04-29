У цей період діють певні обмеження, зокрема забороняється сваритися, скандалити, святкувати весілля чи дні народження, займатися легковажними справами. Церковне вінчання та хрещення на цьому тижні не проводяться, відбуваються лише урочисті богослужіння та приготування до Великодня.

Не пропустіть Хто захоче ризикувати: гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку

Що відомо про день пам'яті дев'яти мучеників

У цей день вшановують пам'ять цілителів Руфа, Феогніда, Антипатра, Артема, Феостиха, Феодота, Магна, Филимона і Фавмасія, котрі жили під час правління імператора Діоклетіана в III столітті в місті Кізік, що в Туреччині. Вони були відданими послідовниками християнства, однак язичники змушували їх зректися віри в Христа. Попри тривалі та жорстокі тортури, дев'ять цілителів залишилися непохитними у своїй вірі й врешті-решт загинули від рук язичників.

Як наслідок, у цей день також краще утримайтеся від того, щоб ділитися своїми планами з іншими. Крім того, не рекомендується купання у водоймі та генеральне прибирання.

Народні прикмети на 29 квітня

сильний вітер означає, що буде злива;

спекотна погода може вказувати на посушливе літо;

водночас яскравий схід віщує тепле літо;

зоряне небо – вдалий врожай.

Цікаво, що сни на 29 квітня вважаються пророчими.