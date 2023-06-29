29 червня християни вшановують пам'ять святителя Тихона Амафунтського, який народився та виріс на Кіпрі, пише 24 Канал. Батьки Тихона були вірянами, тому хлопець змалку захоплювався Святим Письмом.

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Тихон у юні роки пішов вивчати Біблію, а згодом став дияконом, ще пізніше – єпископом. Він мав дар чудотворення, навертав язичників та завжди допомагав нужденним.

День ангела 29 червня святкують Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лихословити та конфліктувати.

Краще не лінуватися та не відкладати роботу на потім.

Сьогодні радили не працювати у саду й на городі.

Вважалось невдалим рішенням принести сьогодні додому квіти.

Прикмети на 29 червня

Зранку бджоли граються – буде сонячно, товчуться у вулику – чекайте негоду.

У Тихонів день пішов дощ – весь тиждень буде негода.

Папороть згорнула листя – чекайте на спеку.

Падає дрібний дощ сьогодні – він буде увесь день.

День в Україні та світі

Міжнародний день тропіків. Свято зініціювала ООН у 2006 році, щоб звернути увагу на непрості умови проживання у тропіках. Приблизно 40% нашої планети займають саме тропіки.