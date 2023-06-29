29 июня христиане чтят память святителя Тихона Амафунтского, который родился и вырос на Кипре, пишет 24 Канал. Родители Тихона были верующими, поэтому парень с детства увлекался Священным Писанием.

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Тихон в юные годы пошел изучать Библию, а затем стал диаконом, еще позже – епископом. Он имел дар чудотворения, обращал язычников и всегда помогал нуждающимся.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя злословить и конфликтовать.
  • Лучше не лениться и не откладывать работу на потом.
  • Сегодня советовали не работать в саду и на огороде.
  • Считалось неудачным решением принести сегодня домой цветы.

Приметы на 29 июня

  • Утром пчелы играют – будет солнечно, толкутся в улье – ждите непогоду.
  • У Тихонов день пошел дождь – вся неделя будет ненастья.
  • Папоротник свернул листья – ждите жары.
  • Падает дождь сегодня - он будет весь день.

День в Украине и мире

Международный день тропиков. Праздник инициировал ООН в 2006 году, чтобы обратить внимание на непростые условия проживания в тропиках. Приблизительно 40% нашей планеты занимают именно тропики.