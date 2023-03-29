29 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

29 березня відзначають Всесвітній день фортепіано. Православні християни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського. Більше про заборони та традиції цього дня дивіться нижче.

29 березня випадає у середу. Цей день у церковному календарі – день пам'яті мученика Савина Єрмопольського, повідомляє 24 Канал. У народі 29 березня називали Савиним днем.

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Савин Єрмопольський займав одну з керівних посад у місті Гермополь. Однак був християнином – влада тодішнього імператора схопила його та змушувала відректися від віри. Савин мужньо терпів усі покарання та тортури, залишаючись вірним своєму Богу. Він загинув мученицькою смертю, коли його кинули в ріку.

29 березня також називали Візковим днем: вдавнину в такий час люди витягали з комор візки та готували до літа: мили, прибирали й чистили. Завершувалась підготовка поїздкою на возі по селу: казали, що це принесе вдачу.

Що не можна робити 29 березня

Заборонено давати гроші в борг – тоді увесь рік проходиш у боргах.

Радили в цей день не їсти хліб після заходу сонця – можна накликати біду.

Не можна сваритися та лаятися з близькими й друзями, щоб не накликати неприємності.

Прикмети на 29 березня

Якщо у цей день тепла й сонячна погода, то і весна буде теплою.

Коли сніг тане від Сонця, а не дощу – хліб родиться щедро.

Хмари пливуть високо – на хорошу погоду.

Свята в Україні й світі

святкують: Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Сава.

Всесвітній день фортепіано. Засновником свята є музикант Нільс Фрам, який запропонував визначити датою 88 день у році, – це кількість клавіш фортепіано.

День фокусника (або День диму і дзеркал). Це професійне свято для циркових майстрів та артистів, що демонструють різноманітні трюки за допомогою здібностей й омани зору.

День народження кока-коли. Саме 29 березня фармацевт Джон Пембертон винайшов напій на листі коки. Спершу це був засіб від головного болю: він містив вино та кофеїн.