29 марта выпадает в среду. Этот день в церковном календаре – день памяти мученика Савина Ермопольского, пишет 24 Канал. В народе 29 марта называли Савиным днем.

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Савин Ермопольский занимал одну из руководящих должностей в городе Гермополь. Однако был христианином – власть тогдашнего императора схватила его и заставляла отречься от веры. Савин мужественно терпел все наказания и пытки, оставаясь верен своему Богу. Он погиб мученической смертью, когда его бросили в реку.

29 марта также называли Тележным днем: в древности в такое время люди вытаскивали из амбара тележки и готовили к лету: мыли, убирали и чистили. Завершалась подготовка поездкой на телеге по селу: говорили, что это принесет нрав.

День ангела 29 марта празднуют: Александр, Антоний, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Савва.

Что нельзя делать 29 марта

Запрещено давать деньги взаймы – тогда весь год проходишь в долгах.

Советовали в этот день не есть хлеб после заката – можно навлечь беду.

Нельзя ссориться и ругаться с близкими и друзьями, чтобы не навлечь неприятности.

Приметы на 29 марта

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей.

Когда снег тает от Солнца, а не дождя – хлеб родится щедро.

Облака плывут высоко – в хорошую погоду.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день фортепиано. Основателем праздника является музыкант Нильс Фрам, который предложил определить датой 88 день в году – это количество клавиш фортепиано.

День фокусника (или День дыма и зеркал). Это профессиональный праздник для цирковых мастеров и артистов, демонстрирующих разнообразные трюки с помощью способностей и заблуждения.

День рождения кока-колы. Именно 29 марта фармацевт Джон Пембертон изобрел напиток на листьях коки. Сначала это было средство от головных болей: он содержал вино и кофеин.