28 марта, выпавший во вторник, верующие чтят память восьми мучеников Кесарийских: Агапия, Пуплия, Тимола, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, пишет 24 Канал. Этот день в народе называют – Александров день.

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В то время существовал приказ об идолопоклонстве: все горожане должны были поклоняться идолам и приносить что-нибудь в жертву. Но Агапий и его слуга Дионисий отказались выполнять эти указания, из-за чего их подвергали пыткам и наказывали публично.

Жестокое зрелище однажды увидели шесть молодых людей, которые решились сказать о своей вере. Глава города пытался по-доброму уговорить юношей поклоняться идолам, но они отказались. Их бросили в тюрьму и пытали. Ребята не отреклись от христианства и отдали душу Богу в один день.

28 марта День ангела празднуют: Агапий, Александр, Денис, Никанор, Никандр, Мануил.

Что нельзя делать 28 марта

В этот день запрещается пить алкоголь.

28 марта стоит отказаться от мытья головы – по поверью, этим можно навлечь неприятности или разлуку с друзьями.

Нельзя гулять в лесу и уходить далеко от дороги: можно заблудиться и встретить хищника.



Какой сегодня праздник / Фото Unsplash

Приметы на этот день

Утром чирикают воробьи – будет погожий теплый день.

Журавли летят низко – ожидайте плохую погоду в ближайшие дни.

Если грачи летят на гнезда – весна будет теплой.

Весенняя вода течет медленно – год будет трудным.

Предки считали, если услышишь вой собаки ночью, нужно перевернуть подушку – сон будет хорошим.

Прилетают чайки – ждите тепла.

Какой праздник в Украине и мире

Всемирный день историка. Профессию историка стали особенно ценить во время полномасштабного вторжения, ведь стало ясно, почему важно изучать историю и отслеживать причинно-следственные связи. В профессиональный праздник проходят особые мероприятия, события и семинары.

День рождения стиральной машины. Именно в этот день американец Джеймс Кинг получил патент на прототип стиральной машины. Но устройство прошло долгий путь, чтобы выглядеть привычно для нас.

День еды на палочке. Этот забавный неофициальный праздник был введен в США.