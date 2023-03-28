28 березня, що випав у вівторок, віряни вшановують пам'ять восьми мучеників Кесарійських: Агапія, Пуплія, Тімолая, Роміла, двох Олександрів, та двох Діонісіїв, пише 24 Канал. Цей день у народі називають – Олександрів день.

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На той час існував наказ про ідолопоклонство: усі містяни мали поклонятися ідолам та приносити щось у жертву. Та Агапій і його слуга Діонісій відмовилися виконувати ці вказівки, через що їх піддавали тортурам та карали привселюдно.

Жорстоке видовище одного разу побачили шестеро молодиків, які наважилися сказати про свою віру. Голова міста намагався по-доброму вмовити юнаків поклонятись ідолам, але вони відмовилися. Їх кинули до в'язниці й катували. Хлопці не відреклися християнства та віддали душу Богові в один день.

28 березня День ангела святкують: Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл.

Що не можна робити 28 березня

Цього дня забороняється пити алкоголь.

28 березня варто відмовитися від миття голови – за повір'ям, цим можна накликати неприємності або розлуку з друзями.

Не можна гуляти в лісі та відходити далеко від дороги: можна заблукати та зустріти хижака.



Яке сьогодні свято / Фото Unsplash

Прикмети на цей день

Вранці цвірінькають горобці – буде погожий теплий день.

Журавлі летять низько – очікуйте погану погоду найближчими днями.

Якщо граки летять на гнізда – весна буде теплою.

Весняна вода тече повільно – рік буде важким.

Пращури вважали, якщо почуєш вий собаки вночі, потрібно перевернути подушку – сон буде хорошим.

Прилітають чайки – чекайте тепла.

Яке свято в Україні та світі

Всесвітній день історика. Професію історика почали особливо цінувати у час повномасштабного вторгнення, адже стало зрозуміло, чому важливо вивчати історію й відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки. У професійне свято проходять особливі заходи, події й семінари.

День народження пральної машини. Саме цього дня американець Джеймс Кінг отримав патент на прототип пральної машини. Але пристрій пройшов довгий шлях, щоб мати звичний для нас вигляд.

День їжі на паличці. Це кумедне неофіційне свято запровадили у США.