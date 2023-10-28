Попри те, що батьки Параскеви були заможними, дівчина жила доволі скромно та стримано. Вони вірили в Ісуса Христа та шанували п'ятницю. Тому що саме у цей день Ісус Христос зазнав страждань. Звідси й ім'я для доньки – Параскева, що з грецької означає "приготування до суботи". Яких ще святих згадують в цей день та що не можна робити – знає 24 Канал.
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Параскева рано залишилась сиротою, однак, віри не відреклась. Вона жила у період керування імператора Діоклетіана, який переслідував вірян. Параскева стала однією з них: не перейшла на бік язичників та не відмовилась від своєї віри. За це дівчину жорстоко стратили.
Також в цей день церква згадує святого Євфимія. Коли хлопцю виповнилось 18 років, він переїхав з будинку в монастир. А згодом почав жити на Олімпі та на Афоні. Там він став дуже смиренним та позбувся всіх земних пристрастей. Згодом Євфимій став ченцем. Він навчав людей жити за християнськими законами.
Вшановують в цей день і святого Лукіяна. Він був із багатої сім’ї, але після смерті батьків, розпродав все майно та роздав нужденним. Лукіян був дуже освіченим та виправляв помилки у священних книгах. Згодом він заснував училище, у якому навчав всіх Божого Слова. Йому вдалося навернути до християнства чимало язичників.
Що не можна робити сьогодні
- 28 жовтня жінкам не дозволяли займатися рукоділлям, вишивати та шити.
- Заборонено відмовляти комусь в допомозі.
- Не можна фізично працювати, як на городі, так і в хаті.
- Краще не дивитись у дзеркало до світанку.
- Обман і брехня – особливо засуджуються в цей день.
Прикмети 28 жовтня
- Якщо у кінці жовтня з'явилися комарі, то взимку не буде холодно.
- Коли ввечері біля місяця побачили кола, це знак, що скоро буде мороз.
- Якщо падає сніг 28 жовтня, то в наступному сезоні чекайте на урожай пшениці.
- Собаки не хочуть їсти, значить може змінюватися погода.
- Якщо в цей день помітили білку, ще буде тепло.
День в Україні та світі
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників. Цього дня українці традиційно вшановують воїнів, які трагічно загинули за волю країни, а також цивільних, які постраждали від окупантів. Тому що саме на українських землях проходили визначальні бої за звільнення Європи від фашизму.
На цю дату припадає й початок Всесвітнього тижня інсульту. Його ввели для того, щоб поінформувати людей, як не допустити таку хворобу. Адже у 2004 році Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про велику кількість інсультів. Він з'являється, коли до частин мозку не постачається кров. Треба знати, що робити, аби запобігти хворобі.