Попри те, що батьки Параскеви були заможними, дівчина жила доволі скромно та стримано. Вони вірили в Ісуса Христа та шанували п'ятницю. Тому що саме у цей день Ісус Христос зазнав страждань. Звідси й ім'я для доньки – Параскева, що з грецької означає "приготування до суботи". Яких ще святих згадують в цей день та що не можна робити – знає 24 Канал.

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Параскева рано залишилась сиротою, однак, віри не відреклась. Вона жила у період керування імператора Діоклетіана, який переслідував вірян. Параскева стала однією з них: не перейшла на бік язичників та не відмовилась від своєї віри. За це дівчину жорстоко стратили.

Також в цей день церква згадує святого Євфимія. Коли хлопцю виповнилось 18 років, він переїхав з будинку в монастир. А згодом почав жити на Олімпі та на Афоні. Там він став дуже смиренним та позбувся всіх земних пристрастей. Згодом Євфимій став ченцем. Він навчав людей жити за християнськими законами.

Вшановують в цей день і святого Лукіяна. Він був із багатої сім’ї, але після смерті батьків, розпродав все майно та роздав нужденним. Лукіян був дуже освіченим та виправляв помилки у священних книгах. Згодом він заснував училище, у якому навчав всіх Божого Слова. Йому вдалося навернути до християнства чимало язичників.

28 жовтня День ангела відзначає Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.

Що не можна робити сьогодні

28 жовтня жінкам не дозволяли займатися рукоділлям, вишивати та шити.

Заборонено відмовляти комусь в допомозі.

Не можна фізично працювати, як на городі, так і в хаті.

Краще не дивитись у дзеркало до світанку.

Обман і брехня – особливо засуджуються в цей день.

Прикмети 28 жовтня

Якщо у кінці жовтня з'явилися комарі, то взимку не буде холодно.

Коли ввечері біля місяця побачили кола, це знак, що скоро буде мороз.

Якщо падає сніг 28 жовтня, то в наступному сезоні чекайте на урожай пшениці.

Собаки не хочуть їсти, значить може змінюватися погода.

Якщо в цей день помітили білку, ще буде тепло.

День в Україні та світі

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників. Цього дня українці традиційно вшановують воїнів, які трагічно загинули за волю країни, а також цивільних, які постраждали від окупантів. Тому що саме на українських землях проходили визначальні бої за звільнення Європи від фашизму.

На цю дату припадає й початок Всесвітнього тижня інсульту. Його ввели для того, щоб поінформувати людей, як не допустити таку хворобу. Адже у 2004 році Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про велику кількість інсультів. Він з'являється, коли до частин мозку не постачається кров. Треба знати, що робити, аби запобігти хворобі.