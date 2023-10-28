Привітання з Днем бабусі і дідуся в прозі, віршах і картинках

28 жовтня в Україні відзначають День бабусі і дідуся. Це тепле родинне свято, в яке ми можемо подякувати своїм рідним за те, що вони є. Дідусі та бабусі дуже цьому зрадіють.

Дідусі та бабусі – це дуже важливі люди в житті кожного з нас. Адже часто обставини складаються так, що діти проводять з ними ще більше часу, ніж з батьками. Саме дідусі та бабусі піклуються про своїх внуків з особливим трепетом, щоб дати їм найкраще. Цінуйте своїх рідних, поки вони живі та будьте їм вдячні за все. А висловити свої найтепліші почуття до бабусь та дідусів можна картинками та привітаннями, зібраними 24 Каналом.

Для кожного Чи будуть українці мати вихідні у жовтні: календар важливих дат

День бабусь і дідусів: різні дати

День бабусь і дідусів святкують у кілька дат. Наприклад, на міжнародному рівні свято припадає на четверту неділю липня, цьогоріч було 23 липня. Окрім 28 жовтня, бабусь і дідусів в Україні заведено вітати ще 21 січня.

А от християни свято бабусь і дідусів відзначають 26 липня. Тому що цього дня вшановують бабусю та дідуся Ісуса Христа – святих Анну та Іоакима.

Кожна країна світу має свою дату цього свята. Зокрема, у Франції День бабусь і дідусів припадає на 5 березня, у Польщі – на 21 січня. Також 1 жовтня вважається Міжнародним днем людей похилого віку.

Привітання у картинках і словах

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що даруєте нам знов.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов'ї,

Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,

Добра та щастя в вашому житті!



З Днем бабусь і дідусів / Фото "Твій світ"

Бабусю та дідусю, вітаємо вас зі святом! Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю! Нехай всі ваші бажання збудуться! І хай у вас все буде так, як ви того бажаєте!



Привітання з Днем бабусів й дідусів / Фото Online.ua

Радості та здоров'я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Боже, щоб у всьому вам

І далі хай кожна днина казкою була.



Привітання з Днем бабусі та дідуся / Фото Amazing Ukraine

Найрідніші мої бабусі та дідусь! Теплі руки, міцні обійми, гарячі поцілунки – немає у світі прекрасного місця, ніж поряд з вами! Ви робите світ добрішим, а нас щасливішим. Живіть довго-довго й радуйте нас світлом свого серця!

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Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!



З Днем бабусь і дідусів / Фото "Факти"

Всіх бабусь і дідусів,

Привітаємо ми сьогодні.

Бажаємо, дорогі,

Вам міцного здоров'я.

Нехай лише радість дарують

Шалені вам внучата.

Живіть з оптимізмом,

Щасливо й багато.

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Мої милі бабуся та дідусь! Сьогодні – ваш святковий день, яскравий та красивий. День бабусь і дідусів! Зізнаюся вам сьогодні у безмежній любові, цілу вас по багато разів. А ще – бажаю, щоб ви були здоровими, міцними та хай удача завжди ходити за вами по п'ятах. Бажаю, щоб кожен день ваш був світлим і яскравим, щоб у всьому завжди був порядок. На додачу бажаю солодких сновидінь і радісних пробуджень, а ще – з сім'єю найніжніших і найтепліших стосунків! Вітаю з Днем бабусь і дідусів!



З Днем бабусь і дідусів / Фото Радіо "Трек"

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина посріблила вже скроні.

Тільки в серці у Вас та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,

Солов'ї защебечуть грайливо,

Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,

А життя буде щедро щасливим!