Дідусі та бабусі – це дуже важливі люди в житті кожного з нас. Адже часто обставини складаються так, що діти проводять з ними ще більше часу, ніж з батьками. Саме дідусі та бабусі піклуються про своїх внуків з особливим трепетом, щоб дати їм найкраще. Цінуйте своїх рідних, поки вони живі та будьте їм вдячні за все. А висловити свої найтепліші почуття до бабусь та дідусів можна картинками та привітаннями, зібраними 24 Каналом.
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День бабусь і дідусів: різні дати
День бабусь і дідусів святкують у кілька дат. Наприклад, на міжнародному рівні свято припадає на четверту неділю липня, цьогоріч було 23 липня. Окрім 28 жовтня, бабусь і дідусів в Україні заведено вітати ще 21 січня.
- А от християни свято бабусь і дідусів відзначають 26 липня. Тому що цього дня вшановують бабусю та дідуся Ісуса Христа – святих Анну та Іоакима.
Кожна країна світу має свою дату цього свята. Зокрема, у Франції День бабусь і дідусів припадає на 5 березня, у Польщі – на 21 січня. Також 1 жовтня вважається Міжнародним днем людей похилого віку.
Привітання у картинках і словах
Немає слів, щоб вдячність передати
За вашу доброту та за любов,
За світ казок, що ви нам дарували
І за тепло, що даруєте нам знов.
Нехай вам завжди таланить, рідні,
Нехай в саду життя тьохкають солов'ї,
Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,
Добра та щастя в вашому житті!
З Днем бабусь і дідусів / Фото "Твій світ"
Бабусю та дідусю, вітаємо вас зі святом! Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю! Нехай всі ваші бажання збудуться! І хай у вас все буде так, як ви того бажаєте!
Привітання з Днем бабусів й дідусів / Фото Online.ua
Радості та здоров'я бажаємо,
Душевної сили про запас,
І низький уклін вам, рідні,
За все, що робите для нас,
За ваші невтомні турботи,
За достаток сімейного тепла,
Дай Боже, щоб у всьому вам
І далі хай кожна днина казкою була.
Привітання з Днем бабусі та дідуся / Фото Amazing Ukraine
Найрідніші мої бабусі та дідусь! Теплі руки, міцні обійми, гарячі поцілунки – немає у світі прекрасного місця, ніж поряд з вами! Ви робите світ добрішим, а нас щасливішим. Живіть довго-довго й радуйте нас світлом свого серця!
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Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!
З Днем бабусь і дідусів / Фото "Факти"
Всіх бабусь і дідусів,
Привітаємо ми сьогодні.
Бажаємо, дорогі,
Вам міцного здоров'я.
Нехай лише радість дарують
Шалені вам внучата.
Живіть з оптимізмом,
Щасливо й багато.
***
Мої милі бабуся та дідусь! Сьогодні – ваш святковий день, яскравий та красивий. День бабусь і дідусів! Зізнаюся вам сьогодні у безмежній любові, цілу вас по багато разів. А ще – бажаю, щоб ви були здоровими, міцними та хай удача завжди ходити за вами по п'ятах. Бажаю, щоб кожен день ваш був світлим і яскравим, щоб у всьому завжди був порядок. На додачу бажаю солодких сновидінь і радісних пробуджень, а ще – з сім'єю найніжніших і найтепліших стосунків! Вітаю з Днем бабусь і дідусів!
З Днем бабусь і дідусів / Фото Радіо "Трек"
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вас та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов'ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
А життя буде щедро щасливим!