28 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 жовтня в народному календарі відзначають день святого Юхима, який жив приблизно в IX столітті на території Палестини.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван.
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Народні прикмети на 28 жовтня
– Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.
– Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекайте.
– Якщо пізньої осені з'явилися комарі – буде зима м'якою.
Що можна робити 28 жовтня
- Сьогодні треба позбутися усіх негативних емоцій.
Що не можна робити 28 жовтня
- Не рекомендується в цей день позичати комусь гроші.
- Сьогодні не можна їсти м'ясо та будь-яку іншу важку їжу.
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