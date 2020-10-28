28 жовтня в народному календарі відзначають день святого Юхима, який жив приблизно в IX столітті на території Палестини.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван.

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Народні прикмети на 28 жовтня

– Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.

– Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекайте.

– Якщо пізньої осені з'явилися комарі – буде зима м'якою.

Що можна робити 28 жовтня

Сьогодні треба позбутися усіх негативних емоцій.

Що не можна робити 28 жовтня