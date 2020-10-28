28 октября в народном календаре отмечают день святого Ефима, который жил примерно в IX веке на территории Палестины.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван.

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Народные приметы на 28 октября

– Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги – будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые – возможны снегопад и ветер.

– Если солнце восходит, а над ним туча – хорошей погоды не ждите.

– Если поздней осенью появились комары – будет зима мягкой.

Что можно делать 28 октября

Сегодня надо избавиться от всех негативных эмоций.

Что нельзя делать 28 октября