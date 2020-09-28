28 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 вересня в народному календарі відзначають день святого Микити Готського. Цей день в народі називають – день Гусятника, адже спостерігаючи за гусьми люди дізнавалися різні прикмети.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Йосип, Максим, Микита, Степан.
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Народні прикмети на 28 вересня
– Холодний вітер 28 вересня – літо буде теплим.
– Гуси високо летять – навесні буде повінь.
– Теплий і сухий вересень – зима буде теплою.
Що можна робити 28 вересня
1. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
Що не можна робити 28 вересня
1. Цього дня не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в злиднях.
2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.