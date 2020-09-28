28 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 сентября в народном календаре отмечают день святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан.
Читайте также Успейте сделать эти 15 дел до конца осени: интересный список
Народные приметы на 28 сентября
– Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.
– Гуси высоко летят – весной будет наводнение.
– Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.
Что можно делать 28 сентября
1. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.
2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
Что нельзя делать 28 сентября
1. В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в нищете.
2. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.