28 сентября в народном календаре отмечают день святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы.

Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан.

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Народные приметы на 28 сентября

– Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.

– Гуси высоко летят – весной будет наводнение.

– Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.

Что можно делать 28 сентября

1. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 28 сентября

1. В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в нищете.

2. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.