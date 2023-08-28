28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити цього дня
28 серпня у церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Більше про це свято та заборони на цей день читайте далі.
28 серпня віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Цікаве про свято, яке є одним із головних 12 християнських празників, розповість 24 Канал.
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Останні роки земного життя Діва Марія проживала у Єрусалимі. За біблійними переказами, вона померла уві сні. Її тіло віднесли у Гетсиманський сад. Через три дні апостоли виявили, що Пресвята Богородиця воскресла та піднеслася на небо.
Слово "успіння" означає мирну кончину, що й сталося з Богородицею. Свято символізує для християн те, що земне життя – лише коротка частина єднання з Богом.
У свято Успіння християни йдуть до храму та звертаються у молитвах до Діви Марії. У цей день заведено освячувати зілля (квіти, трави) та фрукти.Іменини 28 серпня святкують Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія, Федір.
Що не можна робити в Успіння
- У це свято, як і в інші, не можна сваритися, пліткувати, лихословити.
- Сьогодні не можна вишивати, в'язати, шити та займатися фізичною роботою.
- Святковий день вважався невдалим для вінчання й сватання.
- Вважалось, що сьогодні не можна ходити по росі – вона символізує сльози Богородиці.
- Краще не брати до рук гострі предмети.
Прикмети на 28 серпня
- Сьогодні розпочинається молоде бабине літо. Якщо погода погожа – значить буде негода на старе (з 14 до 21 вересня).
- Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою.
- Іній на деревах обіцяє швидку та холодну осінь.
- Туман сьогодні – буде щедрий врожай грибів.