28 серпня віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Цікаве про свято, яке є одним із головних 12 християнських празників, розповість 24 Канал.

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Останні роки земного життя Діва Марія проживала у Єрусалимі. За біблійними переказами, вона померла уві сні. Її тіло віднесли у Гетсиманський сад. Через три дні апостоли виявили, що Пресвята Богородиця воскресла та піднеслася на небо.

Слово "успіння" означає мирну кончину, що й сталося з Богородицею. Свято символізує для християн те, що земне життя – лише коротка частина єднання з Богом.

У свято Успіння християни йдуть до храму та звертаються у молитвах до Діви Марії. У цей день заведено освячувати зілля (квіти, трави) та фрукти.

Іменини 28 серпня святкують Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія, Федір.

Що не можна робити в Успіння

У це свято, як і в інші, не можна сваритися, пліткувати, лихословити.

Сьогодні не можна вишивати, в'язати, шити та займатися фізичною роботою.

Святковий день вважався невдалим для вінчання й сватання.

Вважалось, що сьогодні не можна ходити по росі – вона символізує сльози Богородиці.

Краще не брати до рук гострі предмети.

Прикмети на 28 серпня