28 августа верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Интересный праздник, который является одним из главных 12 христианских праздников, расскажет 24 Канал.

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В последние годы земной жизни Дева Мария проживала в Иерусалиме. По библейским преданиям она умерла во сне. Ее тело отнесли в Гефсиманский сад. Через три дня апостолы обнаружили, что Пресвятая Богородица воскресла и вознеслась на небо.

Слово "успение" означает мирную кончину, что и произошло с Богородицей. Праздник символизирует для христиан то, что земная жизнь – лишь краткая часть единения с Богом.

В праздник Успения христиане идут в храм и обращаются в молитвах к Деве Марии. В этот день заведено освящать зелье (цветы, травы) и фрукты.

Что нельзя делать в Успении

  • В этот праздник, как и в другие, нельзя ссориться, сплетничать, злословить.
  • Сегодня нельзя вышивать, вязать, шить и заниматься физической работой.
  • Праздничный день считался неудачным для венчания и сватовства.
  • Считалось, что сегодня нельзя ходить по росе – символизирует слезы Богородицы.
  • Лучше не брать в руки острые предметы.

Приметы на 28 августа

  • Сегодня начинается молодое бабье лето. Если погода погожая – значит будет непогода на старое (с 14 по 21 сентября).
  • Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошая.
  • Иней на деревьях обещает скорую и холодную осень.
  • Туман сегодня будет щедрым урожаем грибов.