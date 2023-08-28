28 августа верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Интересный праздник, который является одним из главных 12 христианских праздников, расскажет 24 Канал.
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В последние годы земной жизни Дева Мария проживала в Иерусалиме. По библейским преданиям она умерла во сне. Ее тело отнесли в Гефсиманский сад. Через три дня апостолы обнаружили, что Пресвятая Богородица воскресла и вознеслась на небо.
Слово "успение" означает мирную кончину, что и произошло с Богородицей. Праздник символизирует для христиан то, что земная жизнь – лишь краткая часть единения с Богом.
В праздник Успения христиане идут в храм и обращаются в молитвах к Деве Марии. В этот день заведено освящать зелье (цветы, травы) и фрукты.
Что нельзя делать в Успении
- В этот праздник, как и в другие, нельзя ссориться, сплетничать, злословить.
- Сегодня нельзя вышивать, вязать, шить и заниматься физической работой.
- Праздничный день считался неудачным для венчания и сватовства.
- Считалось, что сегодня нельзя ходить по росе – символизирует слезы Богородицы.
- Лучше не брать в руки острые предметы.
Приметы на 28 августа
- Сегодня начинается молодое бабье лето. Если погода погожая – значит будет непогода на старое (с 14 по 21 сентября).
- Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошая.
- Иней на деревьях обещает скорую и холодную осень.
- Туман сегодня будет щедрым урожаем грибов.