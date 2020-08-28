28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння. Свято Успіння встановлене на честь події, коли Божа Матір завершила своє земне життя й переселилася в небесне житло.

За християнською традицією називається успінням, а не смертю. Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися в небесне житло.

Іменини 28 серпня святкує Марія.

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Народні прикмети на 28 серпня

– Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Сон обов’язково здійсниться в реальному житті.

– Якщо на Успіння з’явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

– Багато павутиння – зима буде морозною і ясною.

– Після заходу сонця навколо землі з’являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

– Польові квіти сильно пахнуть сильніше – до негоди.

Що можна робити 28 серпня

На Успіння заведено солити огірки на зиму. У народі говорили: "На Успіння треба огірки солити, на Сергія (8 жовтня) капусту рубати". Сьогодні треба піти в церкву, поставити свічку та помолитися перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Варто попросити в неї про захист. Цього дня слід займатися доброчинністю: роздати милостиню, нагодувати голодних, а також надати допомогу нужденним. Найголовніше – дарувати радість іншим людям. За повір’ями, якщо батьки домовляться про весілля на Першу Пречисту, то молоді проживуть довге життя в мирі та злагоді.

Що не можна робити 28 серпня