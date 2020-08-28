28 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння. Свято Успіння встановлене на честь події, коли Божа Матір завершила своє земне життя й переселилася в небесне житло.
За християнською традицією називається успінням, а не смертю. Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися в небесне житло.
Іменини 28 серпня святкує Марія.
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Народні прикмети на 28 серпня
– Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Сон обов’язково здійсниться в реальному житті.
– Якщо на Успіння з’явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.
– Багато павутиння – зима буде морозною і ясною.
– Після заходу сонця навколо землі з’являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.
– Польові квіти сильно пахнуть сильніше – до негоди.
Що можна робити 28 серпня
- На Успіння заведено солити огірки на зиму. У народі говорили: "На Успіння треба огірки солити, на Сергія (8 жовтня) капусту рубати".
- Сьогодні треба піти в церкву, поставити свічку та помолитися перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Варто попросити в неї про захист.
- Цього дня слід займатися доброчинністю: роздати милостиню, нагодувати голодних, а також надати допомогу нужденним. Найголовніше – дарувати радість іншим людям. За повір’ями, якщо батьки домовляться про весілля на Першу Пречисту, то молоді проживуть довге життя в мирі та злагоді.
Що не можна робити 28 серпня
- Не можна ходити босими ногами по росі цього дня, адже вважається, сьогодні роса — це сльози Богородиці.
- Сьогодні не можна одягати старе взуття, яке може натерти ноги. Кажуть, якщо натрете ноги цього дня, то увесь життєвий шлях буде в мозолях.
- Дівчатам цього дня не можна стригтися, бо таким чином можна розгнівати Діву Марію.
- Незаміжній дівчині вранці на Успіння не можна ні з ким розмовляти. Насамперед дівчина повинна вмитися студеною водою, тричі примовляючи про себе такі слова: "Пресвята Богородице, ти всіх увінчала, сім’ї з’єднуєш, мені допоможи нареченого знайти. В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь".